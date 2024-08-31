Diyarbakırlı Fikri Aksu Kimdir Fikri Aksu Olayı Nedir

Fikri Aksu’nun kim olduğu ve hayatı vatandaş tarafından merak dilen konular arasında yer alıyor. Peki Fikri Aksu kimdir? Fikri Aksu olayı nedir? İşte detaylar…

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşanan olayda, bir baba, oğlu Fikri Aksu’nun kendisini ve kardeşlerini dolandırdığını iddia ederek, dikkat çekici bir yönteme başvurdu.

Ceylan Karavil AVM yakınlarında asılan pankart, çevrede büyük ilgi ve şaşkınlık uyandırdı.

Pankartta, "Oğlum Fikri Aksu, beni ve öz kardeşlerini dolandırmıştır. Kimse bundan gayrimenkullerimi satın alamaz, kiralayamaz, sorunludur, belalı maldır." ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama, vatandaşlar arasında büyük bir yankı uyandırırken, bazıları pankartı görünce gözlerine inanamadı.

Babanın bu çarpıcı iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak baba, oğlu Fikri Aksu’nun hem kendisini hem de diğer çocuklarını dolandırarak gayrimenkullerini satmaya çalıştığını ileri sürdü. Bu duruma tepki olarak oğlunu ifşa etmek isteyen baba, bu yöntemi seçerek kamuoyunu uyardı.

Diyarbakır’ın merkezinde yaşanan bu olay, vatandaşlar arasında geniş yankı buldu. Pankartta yer alan ifadeler, olayın ciddiyetini gözler önüne sererken, babanın bu yolla dikkat çekmek ve oğlunun dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek istediği anlaşılıyor.

Oğlunun, kendisinin ve diğer çocuklarının mallarını haksız yere elinden aldığını belirten baba, bu durumu kamuoyuna duyurarak dikkat çekmek istedi.

Baba, hazırladığı pankartla oğlunun adını vererek dolandırıcılık suçlamalarını açık bir şekilde dile getirdi.