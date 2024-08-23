Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için yürütülen arama çalışmaları devam ederken, ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan dikkat çekici bir destek geldi.

Korkmaz, Narin Güran'ın bulunmasına veya yerinin bildirilmesine yardımcı olacak kişiye 1 milyon Türk Lirası ödül vereceğini açıkladı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'DAN KAMUOYUNA ÇAĞRI

Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kaybolan Narin Güran'ın bulunmasına yönelik çağrıda bulundu. Korkmaz, "Narin’in bulunmasına veya yerini bildiren kişiye bir milyon Türk Lirası hediye edeceğim. Lütfen gözünüzü dört açın, resme bakın" ifadelerini kullanarak, kamuoyundan bu önemli konuda destek istedi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucu CEO'sudur. SBK Holding, Türkiye ve çevresindeki sorunlu varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir.

Şirket, finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi birçok sektörde yatırım yapmaktadır ve dünya genelinde yaklaşık 5.000 çalışanı bulunmaktadır. Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney/Güneydoğu Asya, ABD ve Belize'de de faaliyet göstermektedir.

Sezgin Baran Korkmaz, mali güçlüklerle karşılaşan şirketlerle çalışarak bu alanda geniş bir uzmanlık kazanmıştır. Ayrıca, hayırsever kişiliğiyle de tanınmaktadır. Relief International ve EastWest Institute'da yönetim kurulu üyeliği yapmakta ve EastWest Institute İstanbul ofisi Sezgin Baran Korkmaz'ın himayesinde açılmıştır.

Relief International, genel olarak dezavantajlı kişilere ve büyük ölçekli krizlere odaklanmaktadır. Korkmaz, Suriye'nin iç çatışmasından etkilenen çocuklar için yapılan çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamaktadır.

Sezgin Baran Korkmaz, 2017 yılında SBK Vakfı'nı kurarak Türkiye genelinde binlerce öğrenciye eğitim imkanı sunacak okullar yaptırmış ve devletin kullanımına bağışlamıştır.

Şu anda, Ortadoğu'daki Suriyeli gençlere destek sağlamak amacıyla bir yardım grubuyla okullar, sağlık merkezleri ve sosyal girişimler başlatmak için beş yıllık bir program yürütmektedir. 20 Haziran 2017'de Birleşmiş Milletler tarafından insani yardım eylemleri nedeniyle ödüllendirilmiştir.

Çocukluk döneminde aldığı yardımları unutamadığını ve bu nedenle yardım etmeyi önemsediğini belirten Korkmaz, Kars'ta düzenlediği okul açılışı ve 5 bin öğrenciye yardım etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştur.

Ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllarda kendisine bahşiş verenlerin çocuklarına burs sağladığını ifade eden Korkmaz, “Ayakkabı boyarken bana bahşiş verenlerin çocuklarına bugün burs veriyorum. Çocukların hayallerine ortaklık ediyoruz. Her 15 günde bir İstiklal Caddesi'nde sokak temizleyenlere para dağıtıyorum. Verdiğimizin Allah bin katını bize veriyor” şeklinde konuşmuştur.

Türkiye genelinde 200 öğrenciye burs veren Korkmaz, son aylarda Suriyeli mültecilere 20 milyon dolar bağış yapmış ve ABD'deki evsizlere de yardımda bulunmuştur. Kars için ise tüm imkanlarını seferber etmeyi planlayan Korkmaz, şehirde 2 yurt, 2 ortaokul, 1 ilkokul ve 1 anaokulu yaptırmış, bu okullara toplamda 35 milyon TL harcamıştır.

Önümüzdeki yıl için ise 12 milyon TL bütçe ayırmıştır. Ayrıca, Kars’ın köy okullarındaki öğrencilere altı yıldır bot, mont, atkı, bere ve eldiven yardımı yapmakta ve bu yıl 22 köyde 5 bin öğrenciye yardım ulaştırmıştır. Korkmaz, “En iyi yatırım insana olandır” diyerek girişimciliği ve hayatı öğrenmesi için 6 yaşındaki oğlunun simit sattığını da ifade etmektedir.

Sezgin Baran Korkmaz, iflasın eşiğindeki şirketleri yapılandırıp satarken aynı zamanda hayırseverlik faaliyetlerine de devam etmektedir.