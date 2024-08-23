Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dünden beri kayıp olan 8 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ekipleri tarafından iz takip köpeği ve havadan dron desteğiyle aranıyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde dün akşam saat 17.00 sularında ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), AFAD, jandarma, Kulp Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarmanın “Yel” adlı iz takip köpeği sevk edildi. Küçük kızı arama çalışmaları, dün akşamdan beri dron ile havadan ve kanal boyunca da dalgıçların katılımı ile devam ediyor.

YOL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışması sürerken, yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in yol kenarında terliği bulundu

Diyarbakır'da Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğu teyit etti. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürülürken, Narin'i arama çalışmaları sürüyor.