Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Tekyürek Projesi kapsamında depremden etkilenen 11 il İmam Hatip okullarını 70 ildeki İmam Hatip okulları ile kardeş olarak eşleştirdi.

Proje kapsamında Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesinin kardeş okulları Diyarbakır Kayapınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Diyarbakır Kayapınar Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'dur. Aynı proje kapsamında Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip lisemizin kardeş okulu ise Diyarbakır Bismil ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip lisesidir. Bu kardeş okullara Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenleriyle 2 günlük ziyaret gerçekleştirildi. Yapılan bu önemli ziyarette Yozgatlı Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin'in hazırlatmış olduğu çeşitli hediyeler öğrencilere takdim edildi.

Gerçekleştirdiği hayır işleriyle Yozgat halkının ve tüm ülkenin takdirini kazanan, eğitim başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda önemli katkılar sağlayan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, hafızların her alanda gelişim süreçlerine sayısız ve önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Kendisini hayır işlerine adayan Şahin; Diyarbakır Kayapınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 550 öğrenciye, Diyarbakır Kayapınar Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 350 öğrenciye ve Diyarbakır Bismil Kız Anadolu İmam Hatip lisesi'nde eğitim gören 500 öğrenciye Ku'ran'ı Kerim ve çeşitli hediyeler göndererek Diyarbakırlı öğrencileri sevindirdi.

Diyarbakır Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı yaptığı açıklamada; "Yozgat İmam Hatip Lise'mizin kıymetli idarecileri, Deprem musibetindeki sıkıntılarımızı hafifletmek için buraya geldiler. Yozgatlı Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin'inde selamını getirdiler. Yapılan hayır hasenatlar konusunda yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı Cenabı hak sizden razı olsun. Sizin bu çabanız, gayeniz ve hayır hasenatlarınız için tekrar Allah tekrardan razı olsun" dedi.

Yozgat'a, Yozgat İmam Hatip okullarına ve Hayırsever İşadamı Bilal Şahin'e teşekkür eden Diyarbakır Kayapınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Oklul Müdürü Haydar Korkmaz ise; "Diyarbakır "6 Şubat depremleri sonrasında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu proje kapsamında bize kardeş ilan edilen Yozgat İmam Hatip Lisesi aracılığıyla sevgili saygılı büyüğümüz Bilal ağabeyimizin göndermiş olduğu hediyeleri aldık. Kendilerine şahsım, kurumum ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. "Asım'ın nesli. Diyordun ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." şuuruyla, bilinciyle bizlere yapmış olduğunuz desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Sizlerle Birlikte burada oluşan yanlış algıyı, depremlerden de daha büyük olan terör problemini inşallah birlikte el ele atlatacağız" dedi. Haber Merkezi