Diyarbakır’ın Kulp İlçesi İslamköy Mahallesi’nde görevli imam H.A.’nın eşi, başka bir camide görevli imam tarafından kaçırıldı. Olayın ardından kadının ailesi, kaçıran imamın H.A. tarafından öldürülmesini talep etti. Gerilim yükselirken, araya kanaat önderleri girerek durumu yatıştırmaya çalıştı ancak gerginlik devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

H.A., dört yılı aşkın süredir Kulp’un İslamköy Mahallesi’nde imam olarak görev yapıyordu. Mahalle sakinleri tarafından saygı gören H.A.’nın eşi ev hanımı olarak tanınıyordu. Geçen hafta, eşi, Şanlıurfa’da görevli imam A.A. tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan kadının ailesi, H.A.’ya kızlarını kaçıran imamı bulup öldürmesi talimatını verdi. İlçedeki kanaat önderlerinin müdahalesiyle olay geçici olarak yatıştırıldı, ancak bölgedeki gerilim sürüyor.

MAHALLEDEKİ TEPKİLER

İslamköy Mahallesi muhtarı Zeynel Şeker, olayı şu şekilde değerlendirdi: “İmam H.A.’nın mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali bulunmuyor. Kendisi iyi bir insandı ve çok seviliyordu. Ancak eşi nedeniyle mahallemize kötü bir örnek teşkil etti. İmamımız büyük üzüntü içinde ve psikolojik olarak zor durumda. Kendi köyüne döndü ama itibarı zedelendi. İmamın suçu yok, fakat müftülüğe dilekçe vererek onun mahallede çalışmasını engelleyeceğiz.”

Olay, hem yerel halk arasında hem de bölgedeki yetkililer arasında geniş yankı uyandırdı. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.