Nahit Eren’in Eğitim ve Kariyer Yolu

1978 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğan Avukat Nahit Eren, ilköğretim ve lise eğitimini Kulp’ta tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hukuk alanındaki ilk adımlarını Diyarbakır Barosu'nda atan Eren, burada Basın Yayın Komisyonu'nda yayın kurulu üyeliği (2002-2004), Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı (2004-2006) ve Başkan Yardımcılığı (2012-2014) görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, 2016-2018 yıllarında Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve şu anda Tahir Elçi Vakfı'nda Danışma Kurulu üyesidir. Evli ve üç çocuk babası olan Eren, hukuki ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaktadır.

Narin Güran Olayında Dikkat Çeken Açıklamalar

Son dönemde, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana gelen ve 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Nahit Eren, olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmaları dikkatle takip etmektedir. Narin Güran'ın cansız bedeninin bir dere kenarında çuval içinde bulunmasının ardından, Eren konuyla ilgili basına önemli bilgiler verdi. Eren, çuval içindeki en küçük delillerin bile titizlikle toplandığını ve incelendiğini belirtti.

21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Yetkililer, olayın tüm detaylarının aydınlatılması için büyük bir titizlikle çalışıldığını ve delil incelemesinin sürdüğünü vurguladı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren’in, hukuki uzmanlığı ve sosyal sorumluluk anlayışı, bölgedeki önemli meselelerdeki rolünü pekiştirmektedir.