Yozgatlı hacı adaylarını da yakından ilgilendiren kayıt yenileme ve yeni başvurular işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldı.

11 Ağustos’ta start alan kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet uygulaması üzerinden yapılabilecek kayıt 21 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Erbaş, NSosyal'de yaptığı açıklamada, "2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Hac Kayıtları Nasıl Yapılıyor?

Hacca ilk defa başvuracak adaylar kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti ödeyerek başvuru yapabilecek. Bu ücret anlaşmalı bankalara yatırılacak. Önceki yılarda kuraya katılan fakat hacca gidemeyen adaylar ise kayıtlarını ücretsiz yenileyebilecek.

Hac başvuruları hem bireysel hem de en fazla 7 kişilik grup halinde gerçekleştirilebilecek. Aile üyeleri aynı kura numarasıyla başvuru yaparak birliktelik sağlayabilecek. Ancak grup başvurularında tüm üyelerin kayıt yılları dikkate alınacağı için kura katsayıları farklılık gösterecek.

Başvuru sırasında adayların “Normal Konaklama” veya “Yakın Mesafe Konaklama” seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekiyor. Yapılan tercih sonradan değiştirilemeyecek.

Kayıt işlemleri yalnızca T.C. kimlik numarası ile yapılabilecek. Yabancı uyruklular veya pasaport ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Suudi Arabistan makamlarının onayı halinde 0-12 yaş arası çocuklar ebeveynleriyle birlikte kaydedilebilecek, ancak bu durum kura katsayısını etkilemeyecek.

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden veya www.hac.gov.tr adresinden takip edebilecek. Ön kayıt ücretini yatırmasına rağmen başvurusunu tamamlamayanların müracaatı geçersiz sayılacak. Bu kişiler, talep etmeleri halinde yatırdıkları ücreti geri alabilecek. Ancak başvurusunu tamamlayıp sonradan vazgeçen veya kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanamayanlara ücret iadesi yapılmayacak.

Kura çekimi sonrasında kesin kayıt hakkı elde eden adaylar, belirlenen tarihlerde işlemlerini tamamlamak zorunda olacak. Hac kurasıyla ilgili resmi takvim, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önümüzdeki aylarda açıklanacak.