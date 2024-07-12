Diyanet Sen’den Bozok’a Ziyaret

Yozgat Diyanet Sen Şube Başkanı Hamza Berber, Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesini ziyaret etti.

Ziyarette Diyanet Sen Şube Başkanı Hamza Berber’e üyeler Mehmet Okur, H. Ziya Başer ve Ahmet Altınsoy eşlik etti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Şube Başkanı Hamza Berber ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Konu ile ilgili fakülte yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat Diyanet Sen Şube Başkanı Hamza Berber ve üyeler Mehmet Okur, H. Ziya Başer, Ahmet Altınsoy, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar'ı makamında ziyaret etti” denildi.