Zorlu, Genel Başkanlarının hassasiyetini ilettiklerini ve konuyla ilgili incelemelerin başlatıldığını belirtti. Konakçı'nın sözleri nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da suç duyurusunda bulunmuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakçı'nın tepki çeken sözlerine ilişkin, "Bu hadsiz açıklamalar sebebiyle sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız adına DİB Ali Erbaş'ı aradım, kendisi yurtdışında olduğu için Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile görüşme gerçekleştirdik. Söz konusu şahısla ilgili 'neden bir işlem yapılmadığını' sorduk ve Genel Başkanımızın hassasiyetini açıkça kendilerine ilettik. Ardından bu provokatör şahısla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını tarafımıza bildirdiler. Bu işin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakçı'nın bir konuşmasında kullandığı " Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Fransız kafirinin yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" gibi ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, şunları dedi: "Bildiğiniz gibi bir süredir Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli Halil Konakçı isimli şahsın Türk Milletini rencide eden provakatif açıklamaları gündemimizi meşgul etmektedir. Bu hadsiz açıklamalar sebebiyle sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız adına DİB Ali Erbaş'ı aradım, kendisi yurtdışında olduğu için Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile görüşme gerçekleştirdik. Söz konusu şahısla ilgili 'neden bir işlem yapılmadığını' sorduk ve Genel Başkanımızın hassasiyetini açıkça kendilerine ilettik. Ardından bu provakatör şahısla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını tarafımıza bildirdiler. Bu işin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Pendik Uluçınar Cami'si İmamı Halil Konakçı, kamuoyunda tepki toplamasına neden olan konuşmasında özetle şunları söylemişti: "Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938'e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932'de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allah-u ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız kafirinin yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar."

Konakçı'nın bu konuşması nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Konakçı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Haber Merkezi