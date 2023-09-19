Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın Kur'an kurslarına dair hedeflerini açıkladı.

"VATANDAŞIN DURUMUNA GÖRE KURS SAATİNİ AYARLAYABİLİRİZ"

Başkan Erbaş, Kur’an kurslarını vatandaşların hizmetine açtıklarını ve vatandaşlardan gelen talebe göre de uygulama yapabileceklerini ifade ederek, "Yaş önemli değil, kaç yaşında olursa olsun, erkek, kadın, genç, çocuk kim olursa olsun müftülüklerimize müracaat etsinler, kendileri için hangi saat uygunsa biz o saate göre onlara program ayarlayabiliriz, planlayabiliriz." diye konuştu.

Devletin, kanunla "toplumu din konusunda aydınlatma" görevini Diyanet İşleri Başkanlığına verdiğine işaret eden Başkan Erbaş, Başkanlık olarak ayrım gözetmeden millete bu konuda destek olmaya gayret ettiklerini vurguladı.

"MİLLETİMİZİ SAHİH DİNİ BİLGİYLE BULUŞTURMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUZ"

Başkan Erbaş, "Kur’an-ı Kerim’in hikmet ve hakikatlerini insanlıkla buluşturmak hizmetlerin en hayırlısıdır, amellerin en güzelidir." ifadelerini kullanarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek, öğretmek, Kur’an’a göre bir hayat tanzim etmek, bu bizim asli vazifemiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler asırlık birikim ve tecrübelerimizle milletimizi sahih dini bilgiyle buluşturmanın milletimize Kur’an-ı Kerim’i ve Peygamber Efendimizin (sas) hayatını, sünneti nebeviyi öğretmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Milletimize her yıl daha etkin ve verimli hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kendimizi zamanın ruhuna ve çağın şartlarını göre sürekli yeniliyor, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını hep göz önünde bulunduruyor, onlara daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmanın mücadelesini veriyoruz. En zor durumlarda bile Kur’an eğitimine devam etmenin rahmet ve bereket vesilesi olduğu bilinciyle hizmet üretiyoruz. Nitekim pandemi sürecinde çevrimiçi Kur’an dersleriyle milletimizin evlerine misafir olarak eğitimlerimize devam ettik Elhamdülillah. Birçok ilimizde, ilçemizde, beldemizde ve köyümüzde büyük bir yıkıma sebep olan 6 Şubat depreminde de Kur’an eğitimine hiç ara vermedik."

"4-6 YAŞ KUR’AN KURSLARIMIZI ÖNEMLİ BİR İMKAN OLARAK GÖRÜYORUZ"

Din duygusunun fıtri olduğunu ve bu ihtiyacın temininin öncelikle anne ve babanın görevi olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, "Çocuğun dini gelişimine katkı sunmak, destek olmak ve ortam hazırlamak en az diğer ihtiyaçlarını gidermek kadar önemlidir. Bizler bu ihtiyacın en doğru yöntemde sağlıklı bir şekilde karşılanması için 2013 yılında hizmete açtığımız ve her yıl yaygınlaşarak geliştirdiğimiz 4-6 yaş Kur’an kurslarımızı önemli bir imkan olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

"DİNİMİZİ VE KİTABIMIZI ÖĞRENMENİN EHEMMİYETİNİ ÇOCUKLARIMIZA ROL MODEL OLMAKLA KAVRATABİLİRİZ"

Başkan Erbaş, "En iyi öğretme yöntemi rol model olmaktır. Bizler Peygamberimizin (sas) ümmeti olarak onun gibi topluma, çocuklarımıza, gençlerimize rol model olmalıyız. Eğer çocuklarımızın kurslarımızı daha çok sahiplenmelerini istiyorsak bizler bu rol olma duygusundan hiçbir zaman uzak olmamalıyız. Onların kurslarımızı daha çok benimsemelerini istiyorsak bizler de eğitim sürecinin bizzat içinde yer almalıyız. Dinimizi ve Kitabımızı öğrenmenin ehemmiyetini çocuklarımıza ancak sahiplenme bilinci ve rol model olmakla kavratabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"KUR’AN KURSLARINA GİTME İMKANIM YOK’ DİYENLERE DİJİTAL ORTAMLARDA ÖĞRENME İMKANI SUNUYORUZ"

Başkanlık tarafından uygulanan programlar ve imkanları sayesinde hiçbir ebeveynin "Kur’an öğrenmeye vakit bulamıyorum" diyemeyeceğini dile getiren Başkan Erbaş, "Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz.' Hadis-i şerifinin gereğini yerine getirmeye çalışan bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Bizler hafta içi çalışanlar için hafta sonu kursları düzenliyoruz, ‘Kur’an kurslarına gitme imkanım yok’ diyenlere dijital ortamlarda Kur’an öğrenme imkanı sunuyoruz." dedi.

"YÜCE KİTABIMIZI VE DİNİMİZİ ÖĞRETME GÖREVİ EN DEĞERLİ VE EN HAYIRLI GÖREVDİR"

Kur’an kursu hocalarına da seslenen Başkan Erbaş, şunları söyledi:“İslam dinini en doğru bir biçimde öğrenmek kadar onu en güzel biçimde temsil etmek de sizlerin omuzlarındadır. Bu sorumluluktan hiçbirimizin muaf olmadığı bilinciyle omuz omuza verecek ve hep en güzel ve en doğru olanı yapmanın gayreti içerisinde olacağız. İnsanların yüreklerine, zihinlerine ve hayatlarına dokunacak, dualarını alacak ve hikayelerine ortak olacağız. Yüce Kitabımızı ve dinimizi öğretme görevi en değerli ve en hayırlı görevdir. Bu görev ancak sorumluluk bilinci ve vazife ahlakıyla yapılırsa başarıya ulaşır, Allah’ın rızası her şeyin üstünde tutularak ifa edilirse rahmet ve bereket hasıl olur." (Haber Merkezi)