Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'ne gelen Kaan, "Din İstismarının Önlenmesinde Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferans verdi.

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Günbey, Eğitim Görevlileri ve Aday Din Görevlileri katıldı.

Seminerin ardından İl Müftülüğü’ne gelen Kaan, İl Müftüsü Ali Gülden’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet edip hediye takdiminde bulundu.

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursu'nu da ziyaret etti.

Kur'an Kursunu gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaan, yapılan eğitim hizmetleri hakkında bilgi aldıktan sonra Müftü Gülden’e teşekkür etti.

Gülden, ziyaretleri sebebiyle Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan'a teşekkür ederek hediye takdimiyle uğurladı. Ahmet Ayverdi