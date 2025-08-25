Dünya genelinde GDO’lu besinlerin de etkisiyle diyabet vakalarında artış kayıtlara geçti.

Son açıklanan verilere göre bu oran ciddi derecede artmaya devam ediyor.

Diyabet Nedir?

Çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda yer alan diyabet (şeker hastalığı), son dönemlerde 10 kişiden 9’da rastlanıyor.

Hastalığın tam adı olan Diabetes Mellitus, Yunancada şekerli idrar anlamına gelir.

Genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıyla ortaya çıkan hastalık.

Sağlık ve yetersiz beslenmenin yanı sıra hareketsiz yaşamın da etki ettiği diyabet hastalığına ilişkin yapılan araştırmanın verileri yayımlandı.

Türkiye’nin De Yer Aldığı Liste

44 ülke arasında 36. sırada yüzde 14.5 ile yer alıyor.