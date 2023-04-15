Divana Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Başkanı Kenan Şerefli, AK Parti Milletvekili adayları Süleyman Şahan ve İskender Minar katılım sağladı.

Yozgat Memur-Sen ailesinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen il divanı akabinde memur-sen üyeleri ve katılımcılar iftar yaptılar.

Yozgat Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli divanda, gerek konfederasyonun sendikal çalışmaları hakkında gerekse yaklaşan seçim döneminde alınması gereken tavırlarla alakalı üyeleri bilgilendirdi.

Toplantıda Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, AK Parti Milletvekili adayları Süleyman Şahan ve İskender Minar da selamlama konuşmaları yaptılar.

Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, bu toplantının büyük önem teşkil edeceğini ifade ederek, Yozgat İl Temsilciliği olarak gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

Memur-Sen Yozgat İl Divan Toplantısında konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Şerefli, “Sendikacılığa başladığımız tarihten bu yana çizgimizden sapmadık ve medeniyetimizin ilkelerini referans almaya devam ettik. Bugün ise şükredilmesi gereken bir noktaya ulaştık. Bizi böylesine mücadele alanına çeken ve duruşumuzu baki kılan şey ilkelerimiz ve değerlerimizdir. Bu ilke ve değerlerimizden asla ödün vermeyeceğiz. Gayretimiz bereketimizi artıracaktır” dedi.

Memur-Sen'in sendikal tarihe adım atışını anlatarak sözlerine başlayan İl Temsilcisi Şerefli, sendikacılığın kitaptaki yeri tartışılırken, soylu bir yolculuğa adım atan ve şimdilerde 1 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük emek hareketi haline geldiğini ve bundan da Memur-Sen camiası olarak memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Başladıkları tarihten bu yana çizgilerinden sapmadıklarını ve medeniyet ilkelerini referans aldıklarını kaydeden Şerefli, "Bugün gelinen nokta itibariyle şükredilmesi gereken bir noktaya ulaştık. Bizi böylesine mücadele alanına çeken ve duruşumuzu baki kılan şey ilkelerimiz ve değerlerimizdir. Bu ilke ve değerlerimizden de asla ödün vermeyeceğiz. Gayretimiz bereketimizi artıracaktır. Eğer toplu sözleşme paketi olmazsa toplu görüşme masasına oturmayacağız" diyerek konuya ilişkin irade beyanında bulunduğunu anımsattı. Şerefli, "Daha sonra toplu sözleşme hakkının pakete dâhil edilmesiyle, Memur-Sen referanduma çok ciddi katkı sunarak toplu sözleşme hakkını alan konfederasyon olarak tarihe geçmiştir. Toplu sözleşme hakkı aynı zamanda emek kesiminin örgütlü mücadelesi, örgütlenme bilinciyle hareket etmek, haklarını, hukukunu korumak, emeklerinin karşılığını adil paylaşım kuralına, kuramına dayanarak almak hedeflerine dayanıyor. Bu hedefler için en önemli hukuki zemin, fiili araç ve fikri kulvar, hiç kuşkusuz toplu sözleşme hakkı, toplu sözleşme metni ve toplu pazarlık pratikleridir" diye konuştu.

Memur-Sen ailesi olarak, gayreti artıracaklarını ifade eden Şerefli, teşkilata da önerilerde bulunarak şunları söyledi; “Sahada gayretinizi artırın, sendikal ziyaretleri artırın, masadan sendikacılık değil, sahada sendikacılık düsturunu benimsemeye devam edin. Sahada çabanın daha fazla görünür olması elzemdir.”

Memur-Sen’in 11 hizmet kolunda sendikalarıyla toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olduğunu anımsatan Şerefli, bu başarının tüm Memur-Sen ailesinin başarısı olduğunu kaydetti. Uslu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bizler sendikacılığın itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bu dönemde, Memur-Sen olarak üreterek, meyve vererek çalışmalar yapıyoruz. Biz bize yakışanı kararlılıkla, istişare ederek yapmaya devam edeceğiz.”

Program aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Melike Aslı Arslan