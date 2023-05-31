Akademiyi kazanan Adayların sorunlarını dile getirdiklerini belirten Genel Başkan Taşçı, Akademiye başlayacak Adayların Akademiye başlama, Sağlık, Eş durumu, Askerlik ve benzeri konulardaki taleplerinin yanı sıra harçlık konusunda ki mağduriyetlerini ilettiklerini belirtti.

Akademi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, kimseyi mağdur etmeyeceklerini bu konuda taraflarına gelen dilekçeleri tasnif ettiklerini hepsine yardımcısı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaan, Gündüzlü eğitime katılacak olan arkadaşlarımızın mağduriyetleri içinde çözüm arayışı içinde olduklarını bunu gerek İlahiyat Fakülteleri aracılığı ile yâda alternatif çözüm yolları ile çözmeye çalıştıklarını söyledi. Alpaslan Demir