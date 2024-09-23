Genel Başkan Taşcı, bazı müftülüklerin görevli personeli, "cemaat sayısı az" ve "görevli ihtiyacı yok" gibi gerekçelerle 50-60 kilometre uzağa görevlendirdiğini ifade etti.

Bu durumun, çalışanların aile bütünlüğünü tehdit ettiğini ve huzursuzluğa neden olduğunu belirten Taşcı, "Arkadaşlarımız, görev yaptıkları yerlere sınavla gelmiş olmalarına rağmen emekleri göz ardı ediliyor. Bu tür atamalar, ailelerinin yaşamlarını ve çocuklarının okul durumunu da etkiliyor" dedi.

Taşcı, personelin yaşadığı belirsizliklerin görev verimliliğini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Bu üzücü durumun ortadan kaldırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan acil çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Taşcı, ilgili kurumun dikkatini bu kritik meseleye çekerek, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini dile getirdi.