Program kapsamında, Sancaktepe Müftüsü iken son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Artvin İl Müftüsü olarak atanan Ertuğran Mehmet Soylu’ya “hayırlı olsun” ziyareti yapıldı. Ayrıca Maltepe Müftüsü Hasan Küçük, Sultanbeyli Müftüsü Bilal Albayrak ve Sultangazi Müftüsü Hadi Keskin makamlarında ziyaret edilerek Diyanet camiasına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

İstanbul İl Müftü Yardımcıları Metin Aktaş ve Şahabettin Karabay ile yapılan görüşmelerde, Diyanet hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için değerlendirmeler yapıldı.

Beykoz’da düzenlenen buluşmada ise İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen çok sayıda Diyanet mensubu ile bir araya gelinerek birlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı, sahadaki sorunlar dinlenip çözüm önerileri üzerinde fikir birliği sağlandı.

Genel Başkan Taşcı, ziyaretlerde gösterilen samimi ilgi ve yakınlığın, Diva Sen’in camiada bıraktığı güçlü etkiyi ortaya koyduğunu belirtti.

Taşcı, şunları kaydetti: “Diva-Sen olarak adaletin, liyakatin, emeğin ve hakkaniyetin yılmaz savunucusu olmaya; her bir Diyanet İşleri Başkanlığı mensubunun yanında durmaya, dertleriyle dertlenip sevinçlerine ortak olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Torpilin değil hakkın, suskunluğun değil sözün, yalnızlığın değil dayanışmanın olduğu bir gelecek için hep birlikte yürüyoruz.”