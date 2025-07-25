Diyarbakır il yönetimi ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı toplantıda, sendikal faaliyetler, teşkilatlanma süreci ve geleceğe dönük stratejiler ele alındı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Diva Sen’in Diyarbakır’da güçlü bir teşkilat yapısıyla ilerlemeye devam ettiği vurgulandı. İl temsilciliği düzeyinde yürütülen çalışmaların, şubeleşme sürecine dönüştürülmesi için önemli kararlar alındığı belirtildi.

Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşcı, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Diyarbakır teşkilatının yüksek bir motivasyonla hareket ettiğini belirterek, “Diyarbakır’da büyük bir atılımın eşiğindeyiz. Yol haritamızı belirledik, hedeflerimizi netleştirdik. Diyarbakır, Diva Sen’in en güçlü kalelerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaplan ise teşkilat yapısının sahada genişlemeye devam ettiğini vurgulayarak, “Her adımda büyüyor, her buluşmada daha da güçleniyoruz. Bu dava, bu heyecan Diyarbakır’ın her sokağında yankı bulacaktır” dedi.

Toplantı sonunda alınan kararlarla Diva Sen’in Diyarbakır’daki örgütlenme sürecinin yeni bir ivme kazanacağı kaydedildi.