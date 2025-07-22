Genel Başkan Taşçı, din görevlilerine yapılan saldırıların tesadüf olmadığını ve gerekli hukuki sürecin sendika tarafından titizlikle takip edileceğini söyledi.

Taşçı, yaptığı açıklamada, görev başındaki iki öğreticinin, çocukların gözleri önünde emekli bir polis memuru tarafından hakarete, tehdide ve fiziki saldırıya maruz bırakılmasının bireysel bir taşkınlık değil, “açık bir değerler düşmanlığı” olduğunu ifade etti.

Taşçı, saldırıya uğrayan öğreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı: “Din görevlilerine el kaldıran, dil uzatan, hakaret eden her kim olursa olsun, bu milletin manevi birikimine saldırmış sayılır. Görev mahallinde darp edilen her personelimiz sendikamızın kırmızı çizgisidir. Hiçbir görevlimiz yalnız değildir.”

Son dönemde benzer saldırıların artış göstermesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Taşçı, Diyanet personeline yönelik itibarsızlaştırma çabalarının sahada fiili saldırılara dönüştüğünü belirtti. DİVA-SEN olarak bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade eden Taşçı, “Hukuki süreçler tarafımızdan titizlikle takip edilecek, gerekli her türlü destek sağlanacaktır” dedi.

Açıklamasında, Kur’an kurslarının ve din görevlilerinin sahipsiz olmadığını vurgulayan Taşçı, “Bu milletin duasını ve hizmetini omuzlayanların arkasında güçlü bir teşkilat vardır” diyerek, sendikal mücadeleyi yalnızca bir hak arama süreci değil, onur ve itibar mücadelesi olarak gördüklerini dile getirdi.

Saldırıya karşı sessiz kalanlara da tepki gösteren Taşçı, “Saldırılara karşı susanlardan değil, dik duranlardanız” ifadesini kullandı.