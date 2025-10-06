Daha önce 36 Türk vatandaşı özel uçak seferiyle İstanbul’a gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı açıklamayla Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan ve hâlâ İsrail'de bulunan 14 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Sumud Filosu'nda alıkonulan 36 Türk vatandaşı, 4 Ekim'de gerçekleştirilen özel bir uçak seferiyle İstanbul'a getirilmişti. Keçeli, kalan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye döneceği haberini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sumud'da alıkonulan ve hâlâ İsrail'de gözaltında tutulan 14 Türk vatandaşının durumuyla ilgili olarak X hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi.

4 Ekim'de 36 Türk vatandaşının özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Keçeli, "Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aktivistlerin Bir Kısmı Türkiye'ye Getirilmişti

Küresel Sumud Filosunda alıkonulan 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist geçen cumartesi günü Türk Hava Yolları'nın (THY) özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye'ye dönen aktivistler arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alıyor.