Dışişleri Bakanlığınca, Akdeniz’de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili, "Düzensiz göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan bu tür felaketlerin önlenmesi mümkün değildir. Yaşanan bu elim olay, uluslararası toplumun bu konuya acilen çözüm bulma zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzensiz göçmen taşıyan bir balıkçı teknesinin 14 Haziran tarihinde Yunanistan açıklarında batması sonucu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda can kaybı yaşanan olayla ilgili üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Akdeniz coğrafyasında yaşanan bu trajedi ne ilk ne de son olacaktır. Düzensiz göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan bu tür felaketlerin önlenmesi mümkün değildir. Aksi yönde üretilecek çözümler sadece göçmenlerin ve sığınmacıların acıları ile denizlerdeki ölümleri artıracaktır" denildi. İHA