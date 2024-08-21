Dışişleri Bakanlığı, 200 Aday Meslek Memuru alımı için giriş sınavı düzenliyor. Son başvuru tarihi 10 Eylül 2024 olarak belirlendi. Bakanlık bünyesinde görev alacak Meslek Memurları, Türk dış politikasının şekillendirilmesine katkı sunacak, uluslararası ilişkilerde etkin rol oynayacak ve çeşitli alanlarda temsil görevleri üstlenecek.

SINAV VE BAŞVURU DETAYLARI:

Başvuru Tarihleri: 16 Ağustos 2024 – 10 Eylül 2024 (Saat 14:00’e kadar)

Başvuru Yeri: e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet sitesi.

Yazılı Sınav Tarihi: 28 Eylül 2024, Ankara.

Atanacak Kadro Sayısı: 200 Aday Meslek Memuru.

Giriş Sınavı Aşamaları: Yazılı sınav, muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Yaş Şartı: 01.01.2024 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Eğitim Şartı: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Yabancı Dil Şartı: Belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS puanı veya ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer uluslararası sınav puanına sahip olmak.

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek; posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Giriş sınavı detaylarına Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi www.mfa.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer fırsatı yakalamak isteyen adaylar, başvuru ve sınav sürecini dikkatle takip etmelidir. Sınavla ilgili detaylar ve sonuçlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

İlave bilgi için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilebilir:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta: [email protected]

Tel: (0 312) 292 10 00