Programa Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, Daire Müdürleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

2023 Yılı Eğitim Projeleri Destek Programı kapsamında, Boğazlıyan Kaymakamlığı sponsorluğunda yürütülen “Disiplinler Arası Survivor” projesi Çakmak Şehit Zafer Mat Ortaokulu tarafından deprem bölgesi olan Hatay’ın Hassa İlçesinde yapılmasının ardından Çakmak Köyünde de yapıldı.

Hazırlanan bu projede; Eğitim iyileştirir, oyun birleştirir diyerek Boğazlıyan’da bulunan depremzede çocuklar ve sınava hazırlanan öğrencilerin sosyalleşmesi, kaynaşması, motivasyonlarının artırılması, stresten uzaklaşmaları, eğlenerek öğrenme ve kalıcı öğrenmenin sağlanması amaçlanıyor. Alpaslan Demir