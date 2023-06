Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Anadolu Sağlık Sen Zonguldak İl Başkanı Barış Fidan’a verilen kınama cezasının Zonguldak İdare Mahkemesi’nce iptal edilmesinin ardından, kararın iptali için istinafa giden Zonguldak Valiliği’nin itirazı reddedildi.

Anadolu Sağlık Sen Zonguldak İl Başkanı Barış Fidan’ın, Covit nedeniyle hastane idaresinin gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle kendisinin şahsi facebook hesabından yaptığı; “Bugün bir arkadaşımız daha Covid çıktı. Sadece acil serviste hekim, hemşire, personel dahil 13 çalışan Covid 19 teşhisi aldı. PCR yanı sıra, BT bulgu ve antikor arkadaşlarımızın yanı sıra, hastalığı esemptomatik geçiren kaç arkadaşımız var bilmiyoruz. Bizim çekincemiz bu virüse maruz kalmak değil, boşa kürek çektiğimiz hissine kapılmamızdır. Hastane en son Mayıs ayında dezenfekte edildi. 3 aydır dezenfeksiyon görevlilerini gören olmadı. Personele verilen yemeklerde ikaz etmemize rağmen, plastik kullan at yerine, metal çatal kaşık getirildi ve devam ediyor. Acil servis tüm hastanenin, tomografinin, ziyaretçi, kargocu ve pizzacıların giriş çıkış yolu olarak kullanılıyor. Personelin dinlenme alanları penceresiz, havasız, evlere şenlik, polikliniklerde randevusuz muayene olamayan herkes, sorgusuz acil servise kayıt yaptırabiliyor. Türkiye’nin hiçbir hastanesinde müsamaha bulamayan refakatçiler Zonguldak da acil kırmızı alana kadar girebiliyor. Hasta yatış alanı zaman zaman Pazar yeri görünümüne bürünüyor. Sonra diyoruz ki bu personel kendini niye korumadı?” şeklindeki paylaşımını aynı zamanda Zonguldak da yayın yapan internet haber sitelerinde yayınlattığı, böylece 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 15’nci maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle hakkında tutanak tutularak disiplin soruşturması açılmış; verilen kınama cezası Zonguldak İdare Mahkemesi’nin 23/02/2022 tarih ve E: 2021/376, K: 2022/152 sayılı kararı ile iptal edilmişti. Zonguldak Valiliği, Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen kararın iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde açtığı dava 2. İdari Dava Dairesi tarafından görüşülerek karara bağlandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi Esas no: 2022/2020, Karar No: 2023/1284 sayılı dosyasında;“ dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda yer alan ifade tutanaklarının birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar davacının kendi çalıştığı idare bünyesinde gördüğü aksaklık ve eksiklikleri üstlerine, amirlerine iletmesi ve bildirmesi gerekirken herkese açık sosyal medya hesabından paylaşmasının doğru olmadığı, paylaşımı görenlerde kurum aleyhinde olumsuz algı oluşumuna yol açabileceği ve böyle bir durumun esasen devlet memurunun vakarına da yakışmadığı gibi, görevin işbirliği içinde yapılması halini de zedelediği Mahkemelerinde değerlendirilmiş ise de davacının facebook isimli sosyal medya sitesinde kendisine ait kişisel hesabında paylaşımda bulunması eyleminin, disiplin cezası verilmesine sebep unsuru olarak gösterilen madde/bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği, kaldı ki dayanak alınan disiplin soruşturma raporunda dahi fiilin tespitinde belirlenen unsurlar ile aykırılığa ilişkin yapılan değerlendirmenin tatbik edilen madde ile uyumlu olmadığı sonucuna varıldığı, bu durumda; davacının hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda üzerine atılı fiilinin Kanun’da öngörülen tipiklik şartına uygun olmaması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçisiyle Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması istenilmektedir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nce, 2577 sayılı Kanun’un değişik 45. Maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: Bu nedenle Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen 23/02/2022 gün ve E:2021/376, K: 2022/152 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf isteminin reddine” karar verilmiştir” denildi.

Zonguldak İdari Mahkemesi’nce verilen karar yerindedir. Çünkü 657 sayılı DMK’nun 125/B-m maddesi “Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler” Hükmünü içermektedir. Hâlbuki İl Başkanı Barış Fidan, görevi ile ilgili demeç vermemiş, hastanedeki uygulama ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuştur. Bu nedenle disiplin cezasına dayanak gösterilen madde/bendi Kanun’a aykırıdır. Hem Zonguldak İdare Mahkemesi’nin kararı, hem de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nin kararı hukuka uygun bir karar olup, söz konusu karar emsal niteliğindedir. Haber Merkezi