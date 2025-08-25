Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından azarlive.com alan adına erişim durduruldu.

Azar'a Engelleme: Türkiye Genelinde Platforma Erişim Sağlayamıyor

Kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın kullanıcıları Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamıyor.

Önce Discord Ve Roblox Ardından Görüntülü Sohbet Uygulaması Azar

Görüntülü sohbet uygulaması Azar'a erişim engelinin gelmesi, akıllara daha önce erişim engeli getirilen uygulamaları getirdi. Türkiye, ABD merkezli iletişim platformu Discord'a 9 Ekim'de erişim engeli getirmişti.

Özellikle çocukların dijital oyunlar için yoğun kullandığı Roblox'a ise 7 Ağustos 2024'te erişim engeli getirilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söylemişti.