Ülke genelinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü yağışların etkisi altına girecek olan yurttaşlar, yetkililer tarafından önlem almaya çağrıldı.

Yapılan açıklamalara göre, yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı ile Iğdır ve Van çevreleri dışında, tüm Türkiye’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların en kuvvetli olacağı yerler ise Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ve bazı illerin çevreleri olarak öne çıkıyor.

Bu iller arasında Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri’nin güney ve doğusu da yer alıyor. Yağışların bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN ETKİSİ ARTACAK

Rüzgar, bugünden itibaren Marmara bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde kuvvetli esmeye başlayacak. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu rüzgarın hızının 40-80 km/sa arasında olacağı öngörülüyor. Ayrıca, bu rüzgarın yer yer fırtına seviyelerine ulaşabileceği ve özellikle deniz kenarlarında olumsuz koşullar yaratabileceği uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise toz taşınımı beklentisi bulunuyor. Bu durum, görüş mesafesinin düşmesine yol açabileceği gibi, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek hava koşulları yaratabilir.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNE YAKIN

Meteorolojik verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak, rüzgarın etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarında ani değişiklikler görülebilir. Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da, güneyli yönlerden esecek rüzgarın, yer yer fırtına halini alacağı ve hava koşullarının daha da sertleşeceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE BEKLENEN HAVA DURUMU VE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI:

Yozgat: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 18°C

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 20°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 14°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İç kesimlerde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklık: 20°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 22°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 18°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 15°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 15°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 18°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 29°C

VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI

Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağışların yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceğini belirterek, vatandaşlardan tedbirli olmalarını ve meteorolojik uyarıları takip etmelerini istedi. Ayrıca, fırtınalı rüzgarların deniz ulaşımını etkileyebileceği ve kara yolunda da ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarıları yapıldı. Bu sebeple, özellikle rüzgarlı hava koşullarında dışarıda dikkatli olunması tavsiye ediliyor.