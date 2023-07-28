Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 17,5 azaldı. Ocak-haziran döneminde ise ihracat yüzde 1,9 azalırken, ithalat yüzde 4,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 10,4, İTHALAT YÜZDE 10,9 AZALDI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Haziran ayında yüzde 10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan, 19 milyar 547 milyon dolara geriledi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan, 19 milyar 846 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziran ayında 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 oldu.

Haziran ayının dış ticaretinde öne çıkan veriler şu şekilde sıralandı:

Dış ticaret açığı haziran ayında yüzde 37,3 azaldı.

Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 18,7 arttı.

Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,2 oldu.

Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 71,2 oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 3,8 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Haziran ayında 19 milyar 71 milyon dolar oldu.

İhracat 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 112 milyar 404 milyon dolar oldu. Haber Merkezi