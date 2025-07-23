İş bırakma çağrısı, sağlık çalışanlarının haklarını savunan Tabip-Sen (Tabip ve Diş Hekimleri Sendikası) tarafından yapıldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, mevcut teşvik sistemi nedeniyle diş hekimlerinin insanüstü bir çalışma temposuna zorlandığı belirtilirken, özellikle kamu diş hekimlerinin teşvik ödemelerinden tam anlamıyla yararlanabilmeleri için günlük 50’ye yakın girişimsel işlem yapmalarının beklendiği vurgulandı.

"Gerçeklikten Uzak Performans Hedefleri Kabul Edilemez"

Tabip-Sen’in konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan analizler göstermektedir ki kamu diş hekimlerinin, vaat edilen teşvik tavanına ulaşabilmeleri için günde 50’ye yakın girişimsel işlem yapmaları gerekmektedir. Bu sayı, hem hekimlerin mesleki etik değerlerine hem de sağlık hizmetlerinin niteliğine aykırıdır. Gerçeklikten uzak performans hedefleri, hem sağlık çalışanlarını tüketmekte hem de hastaların kaliteli hizmete erişimini engellemektedir.”

Açıklamada ayrıca, bu koşullarda hem mesleki sorumluluğun yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, hem de hasta güvenliğinin tehlikeye girdiği vurgulandı. Bu nedenlerle Tabip-Sen üyesi diş hekimlerinin, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde tüm Türkiye genelinde iş bırakacağı bildirildi.

Hastaların Tedavi Planlarını Gözden Geçirmesi Gerekiyor

Eylem kararının uygulanacağı tarihlerde devlet hastaneleri ve ağız-diş sağlığı merkezlerinde diş hekimliği hizmetlerinde aksaklıklar yaşanması bekleniyor. Yetkililer, bu tarihlerde randevusu olan hastaların mağduriyet yaşamamaları için ilgili sağlık kuruluşlarıyla önceden iletişime geçmelerini öneriyor.

“İnsani Çalışma Koşulları ve Adil Teşvik Sistemi”

Tabip-Sen’in talepleri arasında, performans baskısının kaldırılması, teşvik sisteminin yeniden düzenlenerek gerçekçi ve uygulanabilir hale getirilmesi, hekimlerin insani şartlarda görev yapabilmesi ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması yer alıyor.

Sendika yetkilileri, eylemin kamuoyuna yönelik bir farkındalık çağrısı olduğunu belirterek, sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı’ndan yapıcı adımlar beklediklerini vurguladı.