Hayvanın ön iki kalıcı kesici dişlerinin çıkmasından kurbanlık olduğunun anlaşılabileceğini söyleyen Faruk Anteplioğlu, “Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldı, bayram yaklaşıyor. Dini ibadetimizi yerine getirmiş olacağız. Öncelikle burada büyükbaş hayvanlarda bizim yaş kriterimiz çok önemli. 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanın 2 yaşını doldurmuş olduğunu nasıl anlayacaklar? Sığırlarda üst çenede 12 azı diş vardır, kesici diş bulunmaz. Sığırlarda alt çenede 12 azı diş ve 8 kesici diş olmak üzere toplam 20 diş vardır. Sığırların alt çenede bulunan kesici dişlerinin durumu incelenerek yaş tayini yapılabilir. Sığırlarda dişlere göre yaş tayini kesici süt dişlerinin yerine kesici kalıcı dişlerin alması ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Kesici dişler alt çenenin önünde sağ ve solda dörder tane olmak üzere 8 adettir (2 adet ön kesici, 2 adet orta kesici ve 2 adet son kesici).Süt dişleri kalıcı dişlere göre daha beyaz ve küçük olup, parmakla dokunulduğunda oynarlar yani çeneye gevşek bağlıdır ve şekil olarak mantara benzerler. Kalıcı dişler sarımtırak renklidir, çene kaidesine sıkı sıkıya bağlıdır. Şekilleri daha düzgün ve çeneye bağlanma noktaları daha kalındır. Genelde enleri boylarına yakın olduğu için süt dişlerinden farklı oldukları kolaylıkla anlaşılır. Yani 2 yaşını doldurmuş ve artık kurban edebileceğimiz hayvanlardır” dedi.

“TARIM CEBİMDE UYGULAMASI”

Anteplioğlu, küpe numarasının hayvanın kimliği olduğunu fakat yine de yanlışlıklar olabileceği için dişlerin küpe dışındaki en önemli kriter olduğunu söyleyerek, “Tabi onun haricinde de hayvanların tanımlama numarası dediğimiz insanlardaki T.C. kimlik numarası gibi bir de küpe numaraları vardır. Bu küpe numaralarını Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait tarım cebimde uygulamasından sorgulattıklarında hayvan ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirler. Burada yaşı, ırkı, cinsi, kime ait olduğu nerden geldiği ve uygulanan aşılar görülebilmektedir. Şöyle söyleyeyim, küpe neticede insan eliyle takılan ya da meslektaşlarımızın sahada dönem dönem güncelleme yaptıkları için, güncellemeden sonra gelip bir bilgisayara hayvanın küpe numarasının kayıt edildiği bir ortamda ister istemez de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Vatandaşlar da sorgulattıklarında kulaklarındaki küpe ile bilgiler tutmuyor diyebiliyor. Tabi bunlar neticede ekstrem örnekler ama vatandaşlarımızın buna çok takılmaması lazım.

“HAYVANIN DIŞ BAKIDA SAĞLIKLI OLMASI LAZIM”

Hayvanın uzuvlarının tamlığı ile birlikte dış bakıda da sağlıklı görünmesi gerektiğini söyleyen Anteplioğlu, “Bunun haricinde de hayvanın uzuvlarıyla ilgili yani boynuzunun kırık olmaması, kulağının kesik olmaması, kuyruğunda herhangi bir kopukluk olmaması, ayağında sakatlık ve topallık olmaması, gözünün kör olmaması lazım. Bunlar da bizim için dış bakıda yani uzuvlarıyla ilgili olan kriterler. Sağlıklı, gevişini getiren, yemini suyunu içen, ağzından burnundan herhangi bir mukoza akıntısı olmayan veya ishal dediğimiz vaka olmayan hayvanlar bizim için sağlıklı hayvanlardır” dedi. Alpaslan Demir