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Vali Özkan, muayeneye gelen vatandaşlarımızla da bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten sizlerin ve sizin nezdinizde tüm Diş Hekimlerinin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum” dedi. Alpaslan Demir