Kale Mahallesi Cengiz Topel İlköğretim Okulu mevkiinde meydana gelen kazada, Fatih Ç. idaresindeki Çiçekdağı Belediyesine ait plakasız su tankerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Murat Ş. idaresindeki seyir hâlindeki 34 LE 632 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle su tankeri elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan su tankeri sürücüsü Fatih Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.