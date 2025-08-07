6 Şubat depremlerinde hayatını yitiren Avukat Nesibe Kaya Zabun'un diplomasının, sahte mezuniyet düzenlemek için kullanıldığı belirlendi.

Kahramanmaraş Barosu olayı "insanlık dışı bir girişim" olarak adlandırarak suç duyurusu yaptı.

Gelininin diploması çalınan Nurgül Göksu, "Evlatlarımı öldürenler ceza almadı, şimdi gelinimin diplomasını bile çaldılar" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"Yüzyılın felaketi" olarak bilinen 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybeden Avukat Nesibe Kaya Zabun'un diplomasının sahtecilik şebekesi belgeyi kopyalanıp başka bir kişi adına kullanıldığı belirlendi. Kahramanmaraş Barosu olayla ilgili suç duyurusu yaptı.

Kahramanmaraş Barosundan Açıklama Geldi

Konu hakkında Kahramanmaraş Barosu tarafından yapılan bildiride "6 Şubat depremlerinde vefat eden meslektaşlarımızdan Avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı biçimde müdahale edildiği tarafımızca öğrenilmiştir. Bu alçak ve insanlık dışı girişimi şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.