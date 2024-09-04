Sokak röportajında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Kayserilioğlu'na, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mahkeme, genç kadına 7.5 ay hapis cezası verdi, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alındı. Bu nedenle Kayserilioğlu, cezaevine girmeyecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanması, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Avukatı Hüseyin Yılmaz, müvekkili hakkında kamu davası açıldığını ve duruşmanın 3 Eylül'de görüleceğini belirtmişti.

Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu süre zarfında, mahkeme kararıyla itiraz üzerine serbest bırakılmış ve yurtdışına çıkış yasağı konmuştu. Ancak, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması nedeniyle tutukluluğu devam etmişti. Genç kadın, 12 Ağustos'ta İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmiş, 18 gün sonra tahliye edilmişti.