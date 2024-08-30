Dilruba Kayserilioğlu’nun tutuklanmasından sonra gündemden düşmeyen bir konuydu. Peki Dilruba serbest bırakıldı mı? Dilruba olayında son durum ne? İşte detaylar…

İzmir'de sokak röportajı sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, serbest bırakıldı.

12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kayserilioğlu'nun tahliyesi, mahkemenin verdiği kararla gerçekleşti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dilruba Kayserilioğlu, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. İlk etapta tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmiş, ancak daha sonra mahkeme, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluğunu kaldırarak yurt dışı yasağı getirmişti. Buna rağmen Kayserilioğlu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklu kalmaya devam etmişti.