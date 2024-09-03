İzmir’de bir sokak röportajında yaptığı eleştiriler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, gece saatlerinde sürpriz bir şekilde tahliye edildi. Ancak bu tahliye, ailesi ve avukatlarına haber verilmeden gerçekleşti, bu durum büyük bir şaşkınlık yarattı.

SOKAK RÖPORTAJI NEDENİYLE TUTUKLANAN DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Instagram’a getirilen erişim engeline yönelik eleştirileri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, tutuklu bulunduğu 18 günün ardından serbest bırakıldı. Ancak tahliye işlemi, ne ailesine ne de avukatlarına haber verilmeden gerçekleştirildi. Annesi Aysel Kayserilioğlu, kızının serbest bırakıldığını ancak kendisinin bu durumu sonradan öğrendiğini belirterek, “Kızım bir telefon bularak beni aradı ve tahliye edildiğini bu şekilde öğrendim. Bu durum bizi derinden üzdü ve yasal süreç başlatacağız” dedi.

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR VE TAHLİYE SÜRECİ

Dilruba Kayserilioğlu, 9 Ağustos’ta YouTube’da yayınlanan bir sokak röportajında, Instagram’a getirilen erişim engelini ve sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyi eleştirdiği için 12 Ağustos’ta gözaltına alındı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından avukatı Hüseyin Yıldız’ın itirazı sonucu, bu suçlamadan tahliye edildi. Ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılanmasına devam edileceği ve duruşmasının 3 Eylül’de yapılacağı açıklandı.

AİLEDEN TAHLİYE TEPKİSİ: “KIZIMIN HAYATI TEHLİKEYE ATILDI”

Dilruba Kayserilioğlu’nun tahliye edilmesi, ailesi tarafından büyük bir endişe ve öfkeyle karşılandı. Annesi Aysel Kayserilioğlu, kızının tahliye edildiğinde yanında hiçbir şey olmadığını ve gece saatlerinde elinde siyah bir poşetle serbest bırakıldığını belirtti. Aysel Kayserilioğlu, “Kızımın başına bir şey gelseydi ne olacaktı?” diye sorarak, bu durumu yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

SAVCILIK DAVA AÇTI: 4,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis cezası talep eden bir dava açtı. Bu dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in CNN Türk’te yaptığı açıklamada, Kayserilioğlu’nun ceza alabileceğini belirtmesi dikkat çekti.

Kayserilioğlu’nun 3 Eylül’de yapılacak duruşmasında nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor. Serbest bırakılmasının ardından yaşanan bu gelişmeler, hukuk sürecinin seyrini değiştirebilir.