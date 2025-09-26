Sivas'ta bir dilenci, topladığı paraları döner ekmeğin içine sakladı. Dilencinin akıllara durgunluk veren zulası, zabıta ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Dilencinin Para Gizleme Taktiği Yok Artık Dedirtti!

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için başlatılan denetim seferberliği tüm hızıyla sürüyor. İlde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, bir kadın dilenci yakalandı.

Dilencinin Para Gizleme Taktiği Yok Artık Dedirtti! (2)

Dilenci şahsın üzerini arayan zabıtalar, ekmeğinin içeresine saklanmış paraları buldu. Paralara tutanakla el koyan zabıta ekipleri, dilenci kadın hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlattı.

Kaynak: İHA