Dilek Zeynep Tekocak, İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Hakları alanında çalışmalar yürüten ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılan bir aktivisttir.

Dilek Tekocak (2)

Sumud Filosu’ndaki Gündem Açıklaması

Dilek Tekocak, Sirius Gemisi’nde yer alırken zorla alıkonulduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Tekocak, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Dilek Tekocak (3)

"İsrail güçleri tarafından kaçırıldım ve iradem dışında götürüldüm. Misyonumuz şiddet içermeyen ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülmektedir. Hükümetime derhal serbest bırakılmam talebinde bulunmasını rica ediyorum."

Ayhancan Güven kimdir?
Ayhancan Güven kimdir?
İçeriği Görüntüle

Dilek Tekocağ’ın hayatına dair bir bilgi bulunamamıştır.

Kaynak: Haber Merkezi