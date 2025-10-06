Dilek Zeynep Tekocak, İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Hakları alanında çalışmalar yürüten ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılan bir aktivisttir.

Sumud Filosu’ndaki Gündem Açıklaması

Dilek Tekocak, Sirius Gemisi’nde yer alırken zorla alıkonulduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Tekocak, yaptığı açıklamada şunları belirtti:





"İsrail güçleri tarafından kaçırıldım ve iradem dışında götürüldüm. Misyonumuz şiddet içermeyen ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülmektedir. Hükümetime derhal serbest bırakılmam talebinde bulunmasını rica ediyorum."

