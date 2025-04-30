İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonlarında gözaltına alınan isimler arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya da yer aldı. Kaya hakkında savcılık, tutuklama talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “suç örgütü yöneticiliği”, “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla başlatılan süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. 26 Nisan’da İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Cevat Kaya ile birlikte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa da bulunuyor. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 30 şüpheli tutuklama, 18 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Cevat Kaya ve Şafak Başa, tutuklama talep edilen isimler arasında yer aldı.

CEVAT KAYA KİMDİR?

Cevat Kaya, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyidir. İş dünyasında tanınan bir isim olan Kaya, 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler Kurulu’na atanmış, ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifasını istemesi üzerine görevinden ayrılmıştı.

Soruşturma süreci ve tutuklama talepleriyle ilgili adli gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.