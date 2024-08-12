Habertürk ekranlarının tanınmış sunucusu Dilek Gül, HT 360 Gece programını sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. İşte Dilek Gül'ün yaşına, kökenine ve kariyerine dair bilinmesi gerekenler.

DİLEK GÜL KAÇ YAŞINDA?

Dilek Gül'ün yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmamakta. Ancak, eğitim geçmişi ve profesyonel kariyeri hakkında önemli detaylar mevcut. Yeditepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmiştir. Bu akademik birikim, onun medya sektöründe farklı bir bakış açısı geliştirmesine olanak sağlamıştır.

DİLEK GÜL NERELİ?

Kariyerine Skyturk360 kanalında program asistanı olarak adım atan Dilek Gül, bu dönemde televizyonculuk tecrübesi kazandı. IMC Televizyonu'nda muhabir ve editör olarak görev yaptıktan sonra, 2019 yılında Habertürk'te çalışmaya başlamıştır. Habertürk'te HT 360 Gece programının sunuculuğunu üstlenen Gül, özellikle güncel konuları ve ilgi çekici tartışmaları ele aldığı programıyla dikkat çekmektedir.

Uzun yıllar medya sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuş olan Dilek Gül, kişisel bilgilerini kamuoyu ile paylaşmaktansa, kariyerine ve sunuculuk yeteneklerine odaklanmaktadır. Her ne kadar doğum tarihi ve kökeni hakkında bilgiler kamuoyuna açıklanmamış olsa da, profesyonel başarısı ve ekran önü performansıyla adından söz ettirmeye devam etmektedir.