18 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Ankara'da geçiren Yeşilgöz-Zegerius, ailesiyle birlikte genç yaşta Hollanda'ya göç etti.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, orta öğrenimini 1991-1997 yılları arasında Amersfoort'taki Vallei Koleji'nde tamamladı.

Daha sonra Vrije Universiteit Amsterdam'da sosyal ve kültürel bilimler okuyarak 2003 yılında Kültür, Organizasyon ve Yönetim alanında yüksek lisans derecesi aldı.

2014-2017 yılları arasında Amsterdam belediye meclisinde görev alan Yeşilgöz-Zegerius, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi listesinde dördüncü sıradan seçildi.

2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne seçilen Yeşilgöz-Zegerius, başlangıçta partisinin adalet ve güvenlik sözcüsü olarak görev yaptı.

25 Mayıs 2021'de, Mona Keijzer ile birlikte görevden alınan üçüncü Rutte kabinesinde Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanarak önemli bir göreve getirildi.

10 Ocak 2022'de ise dördüncü Rutte kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Mark Rutte'nin istifasının ardından, 12 Temmuz'da Yeşilgöz-Zegerius, VVD'nin bir sonraki lideri olmak için adaylığını açıkladı.

Parti yönetim kurulu tarafından resmen aday gösterilen Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 14 Ağustos'ta VVD'nin yeni lideri oldu.