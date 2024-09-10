Dilan Ve Engin Polat'a Milyarlık Ceza

Ünlü sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a yaklaşık bir milyar liralık vergi cezası kesildi. Detaylar haberimizde…

Odatv'nin elde ettiği bilgilere göre, Polat çiftinin üç milyar lira kazanç elde ettiği ve bu kazanç üzerinden yaklaşık 500 milyon liralık vergi kaçırıldığı tespit edildi. Ceza kararının ardından haciz işlemlerinin devam edeceği bildirildi.

VERGİ CEZALARI ŞİRKETLERE GÖRE DAĞITILDI

Vergi cezası uygulanan şirketler ve kişiler ise şu şekilde sıralandı:

D Polat Estetik A.Ş.: Engin Polat’a ceza kesildi (27 Mayıs 2024 raporu).

Dilan Polat Güz. Ltd. Şti.: Dilan Polat, Engin Polat ve Ahmet Gün’e ceza kesildi (24 Haziran 2024 raporu).

Dilan Polat Güzellik A.Ş.: Dilan Polat, Engin Polat, Ahmet Gün ve Sezgin Polat’a ceza kesildi (24 Haziran 2024 raporu).

Dipomed Medikal Ltd. Şti.: Engin Polat, Ahmet Gün ve Sezgin Polat’a ceza kesildi (27 Mayıs 2024 raporu).

DP Güzellik A.Ş.: Engin Polat, Ahmet Gün ve Sezgin Polat’a ceza kesildi (24 Mayıs 2024 raporu).

İst Güzellik A.Ş.: Tolunay Topal’a ceza kesildi (23 Mayıs 2024 raporu).

Nez Dmr Sağlık A.Ş.: Nez Demirhan’a ceza kesildi (28 Mart 2024 raporu).

Rise And Shine A.Ş.: Ahmet Gün ve Sezgin Polat’a ceza kesildi (17 Mayıs 2024 raporu).

Sıla Doğu Güzellik Ltd. Şti.: Sinem Sıla Doğu’ya ceza kesildi (3 Mart 2024 raporu).

Sinem Sıla Doğu Güz. Ltd. Şti.: Sinem Sıla Doğu ve Ahmet Gün’e ceza kesildi (20 Mart 2024 raporu).

Tasf. Hal. Dionseps. Ltd. Şti.: Nez Demirhan’a ceza kesildi (22 Mart 2024 raporu).

Tuaz Kozmetik Ltd. Şti.: Kübra Uzun’a ceza kesildi (12 Temmuz 2024 raporu).

Üç ila sekiz yıl arasında vergi kaçakçılığı suçundan verilen cezanın süresi değişiyor.

OPERASYON VE TUTUKLULUK DURUMU

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli, 1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli olarak düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda gözaltına alındı., 27 şirkete kayyum atanan soruşturma kapsamında 16 şüpheli tutuklandı. 6 Eylül tarihinde, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tutukluluk süreleri ve delil durumu göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi.

19 Ağustos’ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, sunduğu dilekçede müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek Dilan Polat’ın serbest bırakılmasına hükmetti.