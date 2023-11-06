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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen lüks araçları Zeytinburnu’nda bulunan yediemin otoparkına çekildi. Otoparka çekilen lüks araçların yan yana ve bitişik halde olduğu görüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin Polat ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Engin ve Dilan Polat çifti dahil olmak üzere 12 şüpheli tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan gönderilmişti.

Polat çiftine ait olan 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilenmişti. Dilan ve Engin Polat çifti tutuklanarak ceza evine gönderilirken onlara ait olan lüks araçları ise çekici yardımıyla Zeytinburnu’nda bulunan yediemin otoparkına çekildi. Otoparka çekilen lüks araçların yan yana ve bitişik halde olduğu görüldü.