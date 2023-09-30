Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin ardından İstanbul’da gözaltına alındı.

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat’ın ardından ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video ile sosyal medyada gündem oldu. ’Kokain’ kullandığını itiraf eden Sıla Doğu polis tarafından İstanbul’da gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Yakalanan Sıla Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.