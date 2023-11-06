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Geçtiğimiz günlerde kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevine götüreceği kıyafetlerin listesi açıklandı. İşte haber detayları:

Gazete Duvar’ın haberine göre, Dilan Polat’ın cezaevinde kullanacağı kıyafetler belli oldu. İşte kıyafetlerin yer aldığı o liste…

Dilan Polat'ın Cezaevi Gardırobunda Bulunacak Kıyafetler

Palto

3 adet tişört

1 adet manto

İki adet pijama takımı

İki adet hırka

1 adet spor ayakkabı

Dört adet pantolon

Etek

Bir çift kışlık ayakkabı

İki adet elbise

1 adet iskarpin

1 adet eşofman

1 kol saati

4 adet gömlek

1 adet içlik

2 adet kazak

DİLAN POLAT'IN İFADE VERME SÜRECİ

Dilan Polat'ın ifade verirken duygusal anlar yaşadığı ve şirket işlemlerinden ziyade eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerin bu konuda sorumlu olduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, Polat çiftinin aylık gelirlerini 150 ile 200 bin lira arasında beyan ettikleri, Engin Polat'ın ise suçlamaları reddettiği belirtilmektedir. Ayrıca, adres değişikliği iddialarına karşı çocuklarının okulu için bu adımları attıklarını açıkladılar.