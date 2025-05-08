28 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Sırma, Polat ailesiyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

Programda Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Av. Özgecan Sırma, özellikle Dilan Polat’ın cezaevi süreci ve intihar girişimleri hakkında yaptığı değerlendirmelerle gündeme oturdu. Polat çiftinin ceza almasının yüksek ihtimal olduğunu vurgulayan Sırma, kendisine gelen avukatlık teklifini ise etik gerekçelerle reddettiğini açıkladı.

Bu açıklamaların ardından Av. Özgecan Sırma’nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.

ÖZGECAN SIRMA KİMDİR?

1992 yılında Antalya’da dünyaya gelen Özgecan Sırma, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sırma, akademik kariyerine İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak devam ediyor.

Hukuk alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çeken Sırma, "Yoksulluk ve İştirak Nafakası" isimli kitabıyla literatüre katkı sundu. 2015 yılında kurduğu Sırma Hukuk Bürosu’nda serbest avukatlık yapmayı sürdüren Özgecan Sırma, aynı zamanda çeşitli sosyal ve akademik projelerde yer alıyor.