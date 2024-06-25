Engin ve Dilan Polat çifti, kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün görülen kara para aklama davasında, Engin ve Dilan Polat çifti yeniden hakim karşısına çıktı. Çift, uzun süredir devam eden bu yargı sürecinde tutuklu olarak bulunuyor.

Duruşma başladığında salon, büyük bir gerginlik atmosferine sahne oldu. Özellikle Dilan Polat'ın ani bir sinir krizi geçirmesi ve yerde bayılmasıyla duruşma önemli bir dönemeç aldı.

Gözyaşları içinde "Allah'ım ne zaman bitecek" diye yakaran Dilan Polat'a, şarkıcı Banu Parlak destek olmak için yanında yer aldı.

Banu Parlak, Dilan'a moral vererek, "Dilan buradayım, bitecek" şeklinde seslendi. Ancak duruşma salonunda yaşananlar kontrol edilemez bir hal aldı.

Dilan Polat, sağlık durumunun değerlendirilmesi için salondan çıkarıldı ve durumu değerlendirmek için doktor çağrıldı.

Hakim, gerekirse hastaneye götürülmek üzere karar aldı ve sonunda Dilan Polat'in cezaevine geri gönderilmesine hükmetti.