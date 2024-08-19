Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat, son dönemde Google’da en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki, Dilan Polat kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilen tüm detaylar:

DİLAN POLAT KİMDİR?

21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Dilan Polat, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Genç yaşta annesini, daha sonra babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Polat, hayatının büyük bir bölümünü teyzeleriyle geçirdi.

DİLAN POLAT NE İŞ YAPIYOR?

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı yaparak adım atan Dilan Polat, bu alanda birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı. 2017 yılında ablasıyla birlikte İstanbul'da ilk güzellik merkezini açarak güzellik sektörüne giriş yaptı. Dilan Polat adıyla açılan bu merkez, kısa sürede Türkiye genelinde birçok şube açarak büyüdü.

DİLAN POLAT’IN MARKASI NEDİR?

Dilan Polat, güzellik merkezlerinin yanı sıra Dipomed Medikal Kozmetik markasının da sahibidir. Polat, estetik ve güzellik sektöründe kullanılan cihazlar ve ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.

DİLAN POLAT KİMİNLE EVLİ?

Genç yaşta bir medikal şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Engin Polat ile evlenen Dilan Polat, iki çocuk annesidir.

SOSYAL MEDYA TAKİPÇİ SAYILARI

Dilan Polat, sosyal medyada da oldukça popüler. Instagram'da 7 milyona yakın, TikTok'ta 1,5 milyona yakın ve X.com’da 250 bin takipçisi bulunan Polat, geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Dilan Polat'ın cezaevindeki yaşamı, sağlık sorunları ve kendine zarar verme iddialarıyla gündeme gelmişti. Cezaevinde geçirdiği süre zarfında tahliye talepleri mahkeme tarafından reddedilmişti. Ancak, son gelişmeler ışığında, Dilan Polat’ın tahliye edildiği bildirildi. Engin Polat’ın annesi Şükran Polat, tahliye haberini sosyal medya üzerinden sevinçle duyurdu ve "Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.