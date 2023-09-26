Dilan Polat, Google'da en çok aranan isimler arasına girdi. Dilan Polat’ın hayatı hakkında en çok merak edilen sorular ise kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu hakkında oldu. Peki, Dilan Polat kimdir, kaç yaşında?



POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Annesini genç yaşta kaybeden Polat, babasını da beyin tümörü nedeniyle kaybetti. Polat, küçük yaşta teyzelerinin yanında büyüdü.

POLAT NE İŞ YAPIYOR?

Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptı. Doğum fotoğrafçılığının ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Dilan Polat adıyla açılan güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunmaktadır.



MARKASI NEDİR?

Şirketiyle ilgili açıklamada bulunan Polat, kendi adıyla kurduğu güzellik merkezininin yanı sıra Dipomed Medikal Kozmetik markasının sahibi olduğunu ve estetik, güzellik sektörüne ürettikleri cihaz ve ürünleri sattığını belirtmişti.

POLAT KİMİNLE EVLİ?

Dilan Polat, genç yaşlarda bir medikal şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Engin Polat ile evli ve 2 iki çocuk annesidir.

SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİ

Dilan Polat hakkında en çok merak edilen sorular arasında sosyal medya takipçi sayıları da yer alıyor.

Dilan Polat’ın, Instagram'da 7 milyona yakın, TikTok'ta 1,5 milyona yakın, X.com’da ise 250 bin takipçisi bulunuyor. (Haber Merkezi)