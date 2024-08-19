İstanbul merkezli olarak 6 ilde 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonlarda, ünlü isim Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonun hemen ardından, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da bulunduğu 16 kişi, 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Ayrıca, mahkeme kararıyla 27 şirkete kayyum atanmıştı.

Dilan Polat'ın cezaevindeki yaşamı, sağlık sorunları ve kendine zarar verme iddialarıyla gündeme gelmişti. Cezaevinde geçirdiği süre zarfında tahliye talepleri mahkeme tarafından reddedilmişti. Ancak, son gelişmeler ışığında, Dilan Polat’ın tahliye edildiği bildirildi. Engin Polat’ın annesi Şükran Polat, tahliye haberini sosyal medya üzerinden sevinçle duyurdu ve "Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.