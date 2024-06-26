Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yargılanan Polat çiftinin davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Bugün görülen kara para aklama suçlamasıyla ilgili davada, tutuklu bulunan Engin-Dilan Polat çifti mahkemeye çıkarıldı. Dilan Polat, duruşma sırasında sinir krizi geçirerek "Allah'ım, ne zaman bitecek?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Gazeteci Erdinç, duruşmayı yakından takip etti ve "Dilan Polat duruşma salonundan şimdi çıkartılıyor. Engin Polat, aylar sonra ilk kez kızının doğum gününü kutladı" şeklinde bilgi verdi.

Duruşmanın detaylarını paylaşan Erdinç, mahkemeye sunulan dilekçede Gültekin Alan isimli bir kişinin "Paralar benim, o kara paraların sahibi benim. Ayhan Bora Kaplan ve Barış Boyun 15 Temmuz kahramanıdır. Banu Parlak'ın iş yerini Daltonlar çetesine ben kurşunlattım" yazdığını belirtti.

Savcı, mütalaasında dosyanın birleştirilmesini ve tüm sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti. Sanıklardan Engin Polat ise 9 aydır suçsuz yere tutuklu bulunduklarını ifade ederek adalet çağrısında bulundu.

TUTUKSUZ YARGILAMA KARARI ÇIKTI

Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili davada mahkeme, ara kararını açıkladı ve Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.