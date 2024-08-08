Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik ile iç içe bir yaşam süren Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanınmaktadır.

2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin Müzik bölümünde yarı burslu olarak eğitimine başladı. Eğitimine şan, piyano ve keman dersleri ile devam etti; kemanı iki yıl, piyano ise dört yıl çaldı.

Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı, caz orkestralarında solistlik yaptı ve Pera Tiyatrosu'nda iki yıl oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında dil ve müzik eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Berklee College of Music'te çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. Vokal eğitimi için The Juilliard School'dan mezun Amerikalı bir hocayla çalıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İngilizce müzikoloji bölümüne devam etti. Ayrıca sanat okulunda keman ve piyano hocalığı yapmaktadır. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solisti ve İskender Paydaş'ın “Zamansız Şarkılar” projesinde vokalist olarak görev aldı.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİMDİR?

Dilan Çıtak'ın annesi, 1990'lı yıllarda ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kısa süreli bir ilişki yaşamış olan Işıl Çıtak'tır.